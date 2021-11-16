Карачаево-Черкесия вошла в число лидеров по итогам реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году

В октябре в Черкесске открылся первый стационарный "Кванториум". Фото: сайт главы КЧР.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил 100%-ное достижение показателей и результатов в КЧР нацпроекта «Образование».

В рамках нацпроекта к началу нового учебного года были созданы 26 центров «Точка роста»; детский технопарк «Кванториум» на базе Гимназии № 19 Черкесска; центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Кроме того, в республике внедрили целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей и создали региональный модельный центр в Черкесске.

Средства нацпроекта позволили оснастить 51 образовательную организацию современным цифровым оборудованием; обновить материально-техническая базу КЧРГБПОО «Индустриально-технологический колледж» Черкесска, провести ремонт 4 мастерских и установить новое технологическое оборудование.

Более 17,5 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет благодаря нацпроекту сегодня вовлечены в социально активную деятельность по реализации патриотических проектов.