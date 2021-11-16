Банк Уралсиб получил высокую оценку рейтингового агентства Fitch.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings входит «Большую тройку» экспертов вместе с Moody’s и Standard & Poors. Аналитики этих трех независимых компаний оценивают кредитоспособность и другие возможности финансовых структур всего мира. На основании их исследований строятся рейтинги банков и присуждаются регалии.

Благодаря повышению прибыльности, улучшению ликвидности капитала, его размерам и соотношению к так называемому «здоровому аппетиту к риску», банк Уралсиб вышел на отметку «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.

Сегодня ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков. Линейка продуктов постоянно расширяется, предоставляя все большие возможности и для физических, и для юридических лиц.

Узнать больше об услугах можно на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»