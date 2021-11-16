В Ставропольском крае экс-сотрудник УФСИН подозревается в мошенничестве

Против бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 6 УФСИН по Ставрополью возбудили уголовное дело. Его подозревабт в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, в 2019 году подозреваемый предложил одному из осужденных, отбывающему наказание за совершение тяжкого преступления, такую схему: ты мне - деньги, а я тебе - замену оставшейся части наказания на более мягкий вид наказания.

После чего супруга осужденного передала сотруднику УФСИН 140 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на свои нужны.

На основании материалов ФСБ по Ставропольскому краю Следственный комитет возбудил уголовное дело, его расследование продолжается.