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Общество16 ноября 2021 9:26

В Ставропольском крае восстановили инфекционное отделение, которое не эксплуатировалось 13 лет

Работы по реконструкции обошлись почти в 120 млн рублей
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН

Здание корпуса инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске было полностью реконструировано. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Там же и рассказали, что восстановили здание, которое не эксплуатировалось с 2008 года. Все работы осуществили благодаря средствам федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, работы по реконструкции обошлись почти в 120 млн рублей. Теперь лечение пациентов в этом здании будет проходить в комфортабельных условиях с использованием современного оборудования. Напомним, что в двухэтажном здании предусмотрено 34 койки.

Там же есть и отдельные боксы и полубоксы со всеми удобствами, отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет.

Отлично благоустроили территорию вокруг инфекционного отделения. Специалисты установили там скамейки, урны, позаботились об освещении.