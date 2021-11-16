Появилось видео с задержанием вооруженного налетчика, напавшего на милиционеров в Абхазии

В Абхазии 16 ноября 2021 года предотвратили покушение на сотрудников УВД по Гагрскому району. Оперативники заранее получили информацию о готовящемся нападении на милиционеров. Была собрана группа из числа сотрудников управления и отдела уголовного розыска для поимки злоумышленников.

Задержание подозреваемых началось около 7:00 часов утра в городе Гагра на улице Ардзинба. Во время спецоперации произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка Бзыпта Гагрского района. Последние были вооружены огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.

Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, при попытке взорвать бомбу был ликвидирован Кетия Амир Феликсович 1999 года рождения. А его соучастник, Хагуш Омар Ремзиевич 1998 года рождения, получил ранение в область плеча и был доставлен в больницу, где находится под охраной.

- На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а так же стрелянные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - комментируют в ведомстве.

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