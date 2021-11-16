«Россети Северный Кавказ» к 12.00 вернули свет почти 70% потребителей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды в Дагестане

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особом режиме работы продолжают устранять локальные нарушения энергоснабжения, спровоцированные непогодой в Дагестане.

К 12.00 энергетикам удалось возобновить энергоснабжение почти 70% потребителей, ранее оставшихся без света из-за порывистого ветра, дождя и снега. В настоящее время без электроэнергии остаются часть потребителей в 9 районах Дагестана - Буйнакском, Магарамкентском, Дербентском, Шамильском, Гумбетовском, Ботлихском, Дахадаевском, Табасанском и Карабудахкентском.

235 энергетиков в составе 77 бригад продолжают работу, прилагая максимум усилий для того, чтобы максимально оперативно вернуть свет в каждый дом. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.