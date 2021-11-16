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Происшествия16 ноября 2021 9:54

Ради бутылки водки ставрополец грозился зарезать продавцов магазина

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством»
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Светлограда. 61-летний пенсионер зашел туда, чтобы похитить бутылку спиртного. Однако у него не получилось это сделать, так как сотрудники магазина заметили это.

Пенсионер разозлился и стал размахивать ножом, высказывая угрозы расправы. Слова и действия покупателя сотрудники магазина восприняли реально и обратились за помощью в местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

На место происшествия прибыл наряд полиции и участковый уполномоченный, обслуживающий этот административный участок.

Выяснилось, что этот пенсионер ранее уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством».