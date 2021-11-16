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Происшествия16 ноября 2021 10:30

На Ставрополье 35-летняя женщина перевела мошеннику 2, 6 млн рублей

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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35-летней жительнице Советского округа позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником финансовой организации. Собеседник сообщил женщине о несанкционированной попытке оформления кредита на ее имя.

Под предлогом предотвращения вмешательств мужчина убедил доверчивую ставропольчанку оформить так называемый зеркальный кредит и перевести деньги на указанный им счет.

Женщина поверила незнакомцу и через банкомат перечислила ему около двух с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.