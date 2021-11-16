На Ставрополье 35-летняя женщина перевела мошеннику 2, 6 млн рублей

35-летней жительнице Советского округа позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником финансовой организации. Собеседник сообщил женщине о несанкционированной попытке оформления кредита на ее имя.

Под предлогом предотвращения вмешательств мужчина убедил доверчивую ставропольчанку оформить так называемый зеркальный кредит и перевести деньги на указанный им счет.

Женщина поверила незнакомцу и через банкомат перечислила ему около двух с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.