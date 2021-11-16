На Ставрополье при загадочных обстоятельствах пропал 15-летний парень

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы темные, короткие. Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

В Петровском округе Ставрополья пропал Шахбанов Заур Камильевич, 26.01.2006 года рождения. Известно, что вечером 13 ноября 2021 года парень ушел из дома в Светлограде и до сих пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы темные, короткие.

Парень был одет в темные спортивные штаны с серебристым широким лампасом, футболку темно-зеленого цвета с изображением на груди «Хабиба Нурмагомедова», черную водолазку, белые носки, резиновые шлепки.

Все, кто узнал подростка на фото, владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (86547) 4-65-57, 4-16-85, или в полицию – 02 (102).