В Геленджике проходят итоговые слушания по проекту генплана города-курорта

После часового диалога с людьми на улице, разговор продолжился в зале. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Сегодня, 16 ноября, в 10.00 стартовали финальные общественные слушания по проекту нового генерального плана Геленджика. Местом проведения выбрали Дворец культуры курорта.

Самая первая процедура слушаний состоялась 25 октября в селе Кабардинка, после чего такие же мероприятия прошли во всех населенных пунктах муниципалитета. Жители 20 сел, поселков и хуторов приняли участие в обсуждении проекта нового градостроительного документа. Цель обсуждений – предложить геленджичанам модель стратегического развития курорта на 20 лет и в открытом диалоге с жителями прийти к общему результату.

В слушаниях принимают участие: главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков, заместитель руководителя краевого Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов, заместитель главы курорта Андрей Грачев, представитель разработчика – НИИ «ПГ» – Ирина Гришечкина, кандидат юридических наук Виктор Майбороду, руководитель городского отдела Росреестра Дмитрий Ананько, главной архитектор Геленджика Екатерина Семенова, председатель городской Думы Михаил Димитриев, главы сельских округов.

Диалог с жителями глава Геленджика Алексей Богодистов начал уже на площади у Дворца культуры, с теми, кто в зал для слушаний не поместился. После часового диалога с людьми на улице, разговор продолжился в зале.

Главные вопросы, которые людей беспокоят: изменение функциональеых зон в проекте генплана, обременения, изменение кадастровой стоимости земельных участков и прочее.

Специалисты подробно рассказали горожанам о предлагаемых изменениях и отметили, что проект генерального плана – это стратегия развития курорта на ближайшие два десятка лет.

Желающие выразить свое мнение по поводу документа, могут в течение дня подать заявление в адрес управления архитектуры и градостроительства Геленджика. До 18.00 сенодня, когда завершится процедура слушаний, в холле Дворца культуры специалисты управления архитектуры синхронно с процедурой ведут прием и регистрацию заявлений.

На сегодняшний день, собрано уже свыше шести тысяч заявлений, каждое специалисты рассматривают в индивидуальном порядке и вносят точечные коррективы в проект.