На Ставрополье завершены поиски пропавшего 15-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 13 ноября 2021 года. С тех пор родные не могли выйти с ним на связь.

Пропавшим оказался житель Светлограда Шахбанов Заур 2006 года рождения.

Как сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе регионального управления МВД России, удалось установить местонахождения подростка. Все это время несовершеннолетний находился в соседнем районе у родственников.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции передали парня родителям.