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Общество16 ноября 2021 13:42

В Карачаево-Черкесии появится собственная кислородная станция

Источник:kp.ru

Кислородная станция для обеспечения работы системы по снабжению медицинским кислородом будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года на базе Черкесской городской клинической больницы, где развёрнут самый большой на территории республики госпиталь на 350 коек.

Планируется, что станция будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки и позволит обеспечивать бесперебойную доставку кислорода в стационар для ковидных больных.

Председатель правительства КЧР Мурат Аргунов отметил, что в республике планируется строительство двух кислородных станций. Вторая будет построена позже на базе Усть-Джегутинской ЦРБ.