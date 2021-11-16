В Карачаево-Черкесии появится собственная кислородная станция

Кислородная станция для обеспечения работы системы по снабжению медицинским кислородом будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года на базе Черкесской городской клинической больницы, где развёрнут самый большой на территории республики госпиталь на 350 коек.

Планируется, что станция будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки и позволит обеспечивать бесперебойную доставку кислорода в стационар для ковидных больных.

Председатель правительства КЧР Мурат Аргунов отметил, что в республике планируется строительство двух кислородных станций. Вторая будет построена позже на базе Усть-Джегутинской ЦРБ.