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Общество16 ноября 2021 14:07

Жители Ставрополья предложили продлить курортный сбор после 2022 года

Губернатор региона отметил, что эксперимент оказался удачным
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что региональные власти будут ходатайствовать на федеральном уровне о продлении так называемого курортного сбора после 2022 года. Было предложение не взимать больше этот налог.

- Если потеряем хотя бы на день инфраструктуру, которая обеспечивает работу с курортным сбором, ее будет очень сложно выстроить заново. Мы очень заинтересованы в том, чтобы сбор был сохранен, - объяснил Владимиров.

Различные партии собрали предложения жителей Ставропольского края, среди которых были заявки о продлении курсбора. Эти деньги полностью идет на развитие инфраструктуры городов-курортов: Железноводска, Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и т.д.

На средства ремонтируют туристические достопримечательности, озеленяют улицы и парки и т.д. Налог ввели совсем недавно в качестве эксперимента. Губернатор оценил его как удачный.