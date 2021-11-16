Жители Ставрополья предложили продлить курортный сбор после 2022 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что региональные власти будут ходатайствовать на федеральном уровне о продлении так называемого курортного сбора после 2022 года. Было предложение не взимать больше этот налог.

- Если потеряем хотя бы на день инфраструктуру, которая обеспечивает работу с курортным сбором, ее будет очень сложно выстроить заново. Мы очень заинтересованы в том, чтобы сбор был сохранен, - объяснил Владимиров.

Различные партии собрали предложения жителей Ставропольского края, среди которых были заявки о продлении курсбора. Эти деньги полностью идет на развитие инфраструктуры городов-курортов: Железноводска, Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и т.д.

На средства ремонтируют туристические достопримечательности, озеленяют улицы и парки и т.д. Налог ввели совсем недавно в качестве эксперимента. Губернатор оценил его как удачный.