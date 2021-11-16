Жительницу Кисловодска осудили на 2 года за смертельное ДТП с годовалым ребенком

Суд Кисловодска вынес приговор виновнице аварии, в которой погиб годовалый мальчик. Женщина получила два года лишения свободы в колонии-поселении.

- Суд, согласившись с позицией гособвинения, с учетом данных о личности виновной, а также смягчающих обстоятельств по уголовному делу, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселения, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, в сентябре 2020 года женщина на BMW X5 ехала по извилистой дороге и не справилась с управлением. Она наехала на бордюр, пробила несколько колес, машину занесло. Она столкнулась с припаркованным автомобилем и наехала на маму с ребенком.

Малыша быстро доставили в больницу, но не смогли спасти. Виновница ДТП полностью признала вину и пыталась загладить ее перед родителями погибшего, но те отказались. В итоге против хозяйки авто завели уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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