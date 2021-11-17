Банк Уралсиб увеличил капитал почти на 11 млрд рублей за три квартала 2021 года.

Публичная отчетность – одна из обязанностей банковских структур, РСБУ расшифровывается как «российские стандарты бухгалтерского учета», законодательно принятые для подобных финансовых организаций.

По данным РСБУ, за период с января по сентябрь 2021 года (включительно) банк Уралсиб увеличил прибыль до 13,9 миллиардов рублей. Сумма почти в два с половиной раза превысила показатели 2020 года за тот же срок.

На 44,8 млрд подросли активы (с с 508,3 до 553,1 млрд рублей). Общие обязательства составили 469,3 миллиарда. К собственным средствам добавилось более чем 13 с половиной миллиардов, итоговая сумма: 83,8 млрд рублей.

За это время капитал Уралсиб с 58,9 вырос до 69,8 млрд рублей, а его «норматив достаточности» достиг уровня 12 процентов (Н1.0). Подушка безопасности есть, и есть, к чему стремиться дальше. Международные рейтинговые агентства уже сейчас высоко оценивают работу банка. Ему присвоен уровень ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе этого года Уралсиб поднялся на ступеньку A-.ru по мнению экспертов из «НКР» (Национальные Кредитные Рейтинги). А в октябре международное рейтинговое агентство Moody's оценило успехи банка Уралсиб как «В1» со «Стабильным прогнозом».

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Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»