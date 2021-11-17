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Общество17 ноября 2021 7:42

Банк Уралсиб увеличил капитал почти на 11 млрд рублей за три квартала 2021 года

Об этом свидетельствует опубликованная отчетность по РСБУ
Василина КОПЫЛОВА
Банк Уралсиб увеличил капитал почти на 11 млрд рублей за три квартала 2021 года.

Банк Уралсиб увеличил капитал почти на 11 млрд рублей за три квартала 2021 года.

Публичная отчетность – одна из обязанностей банковских структур, РСБУ расшифровывается как «российские стандарты бухгалтерского учета», законодательно принятые для подобных финансовых организаций.

По данным РСБУ, за период с января по сентябрь 2021 года (включительно) банк Уралсиб увеличил прибыль до 13,9 миллиардов рублей. Сумма почти в два с половиной раза превысила показатели 2020 года за тот же срок.

На 44,8 млрд подросли активы (с с 508,3 до 553,1 млрд рублей). Общие обязательства составили 469,3 миллиарда. К собственным средствам добавилось более чем 13 с половиной миллиардов, итоговая сумма: 83,8 млрд рублей.

За это время капитал Уралсиб с 58,9 вырос до 69,8 млрд рублей, а его «норматив достаточности» достиг уровня 12 процентов (Н1.0). Подушка безопасности есть, и есть, к чему стремиться дальше. Международные рейтинговые агентства уже сейчас высоко оценивают работу банка. Ему присвоен уровень ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе этого года Уралсиб поднялся на ступеньку A-.ru по мнению экспертов из «НКР» (Национальные Кредитные Рейтинги). А в октябре международное рейтинговое агентство Moody's оценило успехи банка Уралсиб как «В1» со «Стабильным прогнозом».

Получить полную информацию о предоставляемых возможностях для физических и юридических лиц можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 или в любом отделении.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»