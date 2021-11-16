В Ставрополе две улицы назовут в честь погибших воинов-афганцев

В краевом центре Ставропольского края две улицы будут носить имена героически погибших в Афганистане воинов Игоря Азовцева и Валерия Лапина. Градоначальник Иван Ульянченко уже подписал необходимые бумаги.

Улицы расположены в Промышленном районе Ставрополя, параллельно проспекту Российскому. Они пересекут улицу Тухачевского и Перспективную. Скоро их внесут во все навигационные системы.

СПРАВКА "КП"

Игорь Азовцев погиб в 1981 года в возрасте 21 года. Родился в Ставрополе, работал на автотранспортном предприятии. Участвовал в 16 боевых операциях. В ходе своего последнего боя, заменив раненого наводчика орудия, Азовцев открыл огонь по противнику. Он погиб от осколков мины.

Валерий Лапин погиб в 1985 году, когда ему было 29 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на братском кладбище воинов-интернационалистов в Ставрополе.