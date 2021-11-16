Полиция разоружила ставропольца, который пришел к соседу брать в долг с автоматом

Полиция Ипатовского округа Ставрополья изъяла оружие у жителя села Тахта, который пришел с автоматом к соседу просить денег в долг. По его мнению, это должно было стать железным аргументом, но мужчина просто вызвал полицию.

- Дебоширом оказался неоднократно судимый 58-летний местный житель. При обыске у него изъят автомат Калашникова с двумя магазинами и более полусотни патронов к нему. Экспертиза установила, что изъятый арсенал является огнестрельным оружием и боеприпасами, - сказано в сообщении СУ СК Ставропольского края.

Мужчина признал вину и рассказал, что несколько лет назад нашел оружие на чердаке своего дома, вместе с набором патронов. Против него возбудили два уголовных дела за угрозу убийства и незаконное хранение оружия.

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