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Происшествия16 ноября 2021 15:38

Полиция разоружила ставропольца, который пришел к соседу брать в долг с автоматом

Против мужчины возбудили два уголовных дела
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Полиция Ипатовского округа Ставрополья изъяла оружие у жителя села Тахта, который пришел с автоматом к соседу просить денег в долг. По его мнению, это должно было стать железным аргументом, но мужчина просто вызвал полицию.

- Дебоширом оказался неоднократно судимый 58-летний местный житель. При обыске у него изъят автомат Калашникова с двумя магазинами и более полусотни патронов к нему. Экспертиза установила, что изъятый арсенал является огнестрельным оружием и боеприпасами, - сказано в сообщении СУ СК Ставропольского края.

Мужчина признал вину и рассказал, что несколько лет назад нашел оружие на чердаке своего дома, вместе с набором патронов. Против него возбудили два уголовных дела за угрозу убийства и незаконное хранение оружия.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что женщина получила 2 года тюремного срока за смертельное ДТП с годовалым ребенком. Она наехала на малыша, тот скончался в больнице.