На Ставрополье в 2021 году на ярмарках продали на 60% продуктов больше, чем в 2020 году

В Ставропольском крае за 2021 года провели на 8 больше ярмарок, чем в 2020 году. Этому поспособствовала помощь аграриям и предпринимателям со стороны местных властей.

- Сегодня на территории края ярмарки проводятся на 355 площадках. Для сравнения: в начале года их было 228, а в прошлом году - 220. Мы постоянно ведем работу по обеспечению уверенных каналов сбыта произведенной продукции, - рассказал председатель комитета края по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.

Соответственно, увеличился объем реализованной продукции: за неделю на ярмарках могли продать 7 тонн продовольствий. Всего реализовали 14 тысяч тонн товаров, это на 60% больше показателей 2020 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе подорожали картофель, свежие овощи, фрукты и другие продукты.