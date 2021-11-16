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Происшествия16 ноября 2021 16:37

Суд Дагестана вынес приговор матери двух погибших в пожаре детей

Она оставила их одних, когда малыш поджег матрац оставленной зажигалкой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Суд Избербаша вынес приговор многодетной матери, у которой в пожаре погибли два маленьких ребенка. Она часто оставляла их в квартире без присмотра, закрывая на ключ.

- 25 мая 2020 года она оставила детей в очередной раз взаперти. Один ребенок нашел зажигалку и поджег матрас, после чего произошел пожар. В результате двое детей семи и трех лет погибли, другие двое - пяти и шести лет - спаслись, выпрыгнув из окна, но при этом получили тяжелые травмы, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Женщина получила один год и десять месяцев ограничения свободы. Она прошла сразу по нескольким статьям: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре в многоквартирном доме Дагестана. Выжившие дети выпрыгнули с окна, но спасти родственников не смогли.