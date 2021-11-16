В Ставрополе иномарка сбила 11-летнего школьника на пешеходном переходе

На улице Шпаковской в Ставрополе сбили 11-мальчика, которых шел по пешеходному переходу. Он направлялся на дополнительные занятия, когда водитель Fiat наехал на него.

Мальчика госпитализировали в городскую больницу, мужчину забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Известно, что он был трезв и ранее не привлекался за нарушение ПДД.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о крупном ДТП в регионе, в котором погибли 4 человека. На федеральной трассе "Минеральные Воды-Зеленокумск" столкнулись три легковых автомобиля и большегруз "Маз". Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Маз" ехал по своей полосе и попытался избежать столкновения с легковушкой, брошенной на обочине. Большегруз в итоге выскочил на "встречку" и перевернулся в кювет.