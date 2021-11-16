В Чечне во время взрыва газа в частном доме пострадали 4 человека

В Чеченской Республике, городе Гудермесе произошел взрыв бытового газа. Известно, что эпицентром стал частный дом, возгорания удалось избежать. Пострадали 4 человека.

- В 18:19 мск поступило сообщение, что в Гудермесе на улице Рашидова в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации пострадали 4 человека, - сказано в сообщении МЧС республики.

На место прибыли спасатели, медики и полиция. Правоохранители инициируют проверки и разберутся в причинах взрыва.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что многодетная мать, у которой двое детей сгорели в пожаре в Дагестане, получила тюремный срок. Она оставила их одних дома, когда малыш зажигалкой поджег матрац.