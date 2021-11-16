Следователи Чечни открыли уголовное дело после взрыва с четырьмя пострадавшими

Следственный комитет Чеченской Республики завел уголовное дело после взрыва газа в Гудермесе, при котором пострадали четыре человека.

- По факту хлопка бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четверо детей, возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сказано в сообщении ведомства.

Известно, что пострадавшие - дети. Их госпитализировали в местную больницу. Теперь правоохранители будут расследовать обстоятельства и причины взрыва газа.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что многодетная мать, у которой двое детей сгорели в пожаре в Дагестане, получила тюремный срок. Она оставила их одних дома, когда малыш зажигалкой поджег матрац.