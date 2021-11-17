Ставрополье обновило антирекорд заболеваемости COVID-19 с 517 зараженными

За последние сутки в Ставропольском крае заразились 517 человек. Общее число зараженных с начала пандемии составило 106 147 ставропольцев. Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также на 17 ноября из больниц выписали 503 пациента, 44 человека скончались от коронавируса.

- Продолжается вакцинация против COVID-19. Свыше 960 тысяч ставропольчан сделали прививку. А значит путь к формированию коллективного иммунитета в крае пройден уже более чем наполовину, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в настоящий момент в регионе остались свободны около 14% ковид-коек в медучреждениях.