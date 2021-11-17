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Здоровье17 ноября 2021 5:03

951 тысяча человек привилась от коронавируса на Ставрополье

За последние сутки от болезни иммунизировались почти 3,5 тысячи человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Общее число привитых от коронавируса ставропольцев достигло 961 240 человек, они получили первый компонент вакцины. За прошедший день вакцинировались 3456 граждан. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

- За сутки выписано 503 человека, в целом - уже 80,9 тысячи. К сожалению, цифры по заболеваемости и смертности тоже увеличились, - написал политик.

Регион обновил антирекорд заболеваемости с 517 зараженными за сутки, 503 пациента выписались из больниц, 44 человека скончались.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в число отстающих по достижению коллективного иммунитета регионов. На Ставрополье привилась треть населения, но нужно не менее 80% иммунизированных.