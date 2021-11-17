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Общество17 ноября 2021 6:33

На Ставрополье все беременные женщины без работы получат выплаты

Меры расширения соцподдержки разных категорий граждан обсудили в региональной думе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае выплаты смогут получить все беременные женщины, которые встали на медучет и не имеют официальной работы. Также их доход не должен превышать прожиточный минимум.

Раньше такие выплаты давали не всем. В региональной думе обсуждают вопрос расширения мер социальной поддержки для самых разных категорий граждан. Поэтому немаловажно решить вопрос единого прожиточного минимума.

Если раньше закон о нем принимали раз в квартал, то теперь - раз в год.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе роддом перепрофилировали в ковид-госпиталь из-за роста числа зараженных коронавирусом.