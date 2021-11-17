«Россети Северный Кавказ» продолжают мероприятия по улучшению платежной дисциплины в Ингушетии

Фото: Россети.

Очередной рейд по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» провели в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.

Энергетики в сопровождении съемочной группы НТРК «Ингушетия» посетили домовладения должников на улицах Дзейтова и Нурадилова. Специалисты убедились в корректной работе электроустановок, сверили показания приборов учета, уточнили информацию о предоставлении льгот на оплату услуг.

Во время контрольных мероприятий рабочая группа напомнила и о мерах ответственности за несвоевременное внесение платежей: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, возмещение судебных расходов. И, как обычно, разъяснительная работа возымела действие - некоторые потребители частично рассчитались с долгами на сумму более 70 тысяч рублей. С двумя абонентами достигнута договоренность о заключении договоров реструктуризации задолженности.

- По итогам девяти месяцев 2021 года мы говорили о 19-процентном улучшении платежной дисциплины одной из самых сложных для региона групп потребителей - «население». Вместе с тем, остаются участки, которые продолжают демонстрировать стабильно низкие расчеты. Назрановский район занимает вторую позицию в антирейтинге энергетиков - 42,9 % уровень оплаты по итогам работы в январе-сентябре текущего года. Суммарная задолженность жителей здесь превышает 697 млн рублей. 6 % или 43,8 млн рублей приходится на сельское поселение Али-Юрт, - говорит исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. - Поэтому контрольные мероприятия на «проблемных» территориях войдут в ежедневный план-график специалистов, включая вечернее время и выходные дни. Это средства для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры, а значит подход к этому вопросу может быть только ответственным и принципиальным.

Энергетики напоминают два основных требования к внесению оплаты - полноту и своевременность. Несоблюдение этих пунктов дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке.

При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе в личном кабинете (https://gp-lc.ru/) на сайте компании «Россети Северный Кавказ» (rossetisk.ru ). В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.