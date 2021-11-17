В Чечне в ДТП скончались несовершеннолетний водитель и его пассажир

В Чеченской Республике в автокатастрофе погибли двое несовершеннолетних - 17-летний водитель и его 16-летний пассажир. Они столкнулись с "Газелью".

Причины и обстоятельства ДТП выясняют. Мальчиков доставили в больницу, где они не перенесли полученных травм и скончались. Правоохранительные органы начали проверки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае на два года осудили женщину, которая устроила смертельное ДТП с ребенком. Она не справилась с управлением на извилистой дороге и наехала на маму с годовалым малышом. Медики не смогли его спасти.