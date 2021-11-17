В 2021 году на Ставрополье на реализацию 23 госпрограмм направят 172 млрд рублей

В 2021 году в Ставропольском крае реализуют 23 государственные программы за 172 миллиарда рублей. Из них 122 миллиарда - средства краевого бюджета.

- По итогам 9 месяцев текущего года фактические расходы за счет всех источников финансирования составили около 118 миллиардов рублей - это на 3 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

В перечень госпрограмм пошли наиболее затратные - "Формирование городской среды", "Социальная поддержка граждан" и "Управление финансами". Ранее в Ставропольский край направили 3 миллиарда рублей из федерального бюджета.