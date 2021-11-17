Цифровое партнерство: «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Ставропольского края

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» заключил с Корпорацией развития Ставропольского края соглашение об информационно-технологическом сопровождении инвестиционных проектов по принципу одного окна.

Согласно документу, национальный цифровой провайдер окажет содействие внедрению современных цифровых решений в бизнес-идеи, реализуемые предпринимателями совместно с региональными органами власти.

- Анализ тенденций внутреннего рынка последних лет показывает, что ИТ-трансформация бизнеса происходит ускоренными темпами, и компании, которые провели цифровизацию, работают намного эффективней. Сотрудничество с ведущим российским провайдером дает возможность предпринимателям учитывать преимущества использования цифровых решений еще на стадии формирования проектов и уже с первых месяцев запуска стартапа получать отдачу от своих инвестиций, - отметила директор ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» Марина Яшенкова.

Принцип «одно окно» основывается на комплексной поддержке потенциальных инвесторов и резидентов с момента обращения до ввода проекта в эксплуатацию. Корпорация развития помогает в оформлении документации, взаимодействует с министерствами, ведомствами и ресурсоснабжающими организациями, организует рабочие встречи и выездные совещания для демонстрации инвестиционных площадок. Результат такого подхода - созданные на территории края 13 региональных парков общей площадью 33,4 тыс. га, в границах которых успешно работают российские и иностранные инвесторы.

Среди них компания «Сен-Гобен Юг», Невинномысский радиаторный завод, крупнейший тепличный комплекс России «Солнечный дар», мясоперерабатывающий комбинат «Деликатесы», предприятие по выращиванию плодовых и ягодных культур «Ставропольская фруктовая долина» и другие.

В рамках достигнутых договоренностей с Корпорацией развития Ставропольского края специалисты «Ростелекома» будут оказывать экспертную, информационно-аналитическую и консультационную помощь, предлагая инвесторам оптимальные варианты цифровых интеграций в инфраструктуру инициируемых проектов.

- С точки зрения использования ИТ сегодня бизнесу выгоднее пользоваться, чем владеть. Облачные сервисы открыли новые источники доходов для коммерческого сектора. Миграция в онлайн позволяет управлять производством, вести множество услуг, анализировать потребности клиентов и многое другое. При этом бизнесу нет необходимости закупать дополнительное оборудование, искать помещения для серверных, нанимать персонал. Мы предоставляем вычислительные мощности своих виртуальных центров обработки данных в аренду, обеспечивая качественный сервис и кибербезопасность, - рассказал советник директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Шаларь.

«Ростелеком» является партнером государства в реализации национальной программы «Цифровая экономика» и имеет значительный опыт в создании устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры любого масштаба. Провайдером разработан объемный портфель сервисов, решающих разнообразные коммерческие задачи.

Традиционно первыми в рейтинге востребованных цифровых решений остаются «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение». Набирает популярность «Виртуальный ЦОД» - услуга, позволяющая хранить и обрабатывать любой объем данных, создавать собственные информационные системы, приложения и веб-сайты.

Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.