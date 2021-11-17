На Ставрополье будут год считать количество мусора с домов для формирования норматива

В Ставропольском крае начали исследование по формированию норматива производства мусора в многоквартирных домах. Весь год специалисты будут делать замеры, чтобы понять, как много отходов производит среднестатистический житель региона.

- Для "чистоты эксперимента" в многоквартирном жилищном фонде приоритет отдан домам, оборудованным мусоропроводами. Это исключает возможность попадания в их контейнеры "чужого" мусора, - рассказали в МинЖКХ региона.\

Чтобы установить норматив, нужно учитывать сезонные факторы. Кампанию развернут в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Невинномысске и других городах региона.

Отметим, это нужно для установки тарифов на вывоз мусора из многоквартирных домов. Пока что размер взноса не поменяется до конца 2021 года.