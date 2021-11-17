Ставропольцы старше 65 лет стали чаще пользоваться кешбэком

Мобильное приложение МТС Cashback, которое дает возможность накапливать баллы, оплачивая различные услуги, покупки, их доставку, на Ставрополье регулярно используют 49% мужчин и 51% женщин. Среди них большинство (треть) - люди в возрасте от 35 до 44 лет. Молодые люди от 18 до 20 лет реже экономят таким образом.

А вот абоненты 65 плюс (особенно женщины) стали пользоваться кешбэком чаще - их доля среди участников программы лояльности МТС увеличилась втрое.

Активнее всего ставропольцы тратят заработанные баллы в онлайн-кинотеатре KION и на пополнение баланса своего телефона. Из предложений партнеров бонусной программы абоненты чаще всего выбирают услугу обмена баллов магазина «Пятерочка» на кешбэк, покупки на Aliexpress, Ozon и M.Видео.