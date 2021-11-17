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Общество17 ноября 2021 8:53

Ставропольцы старше 65 лет стали чаще пользоваться кешбэком

Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА

Мобильное приложение МТС Cashback, которое дает возможность накапливать баллы, оплачивая различные услуги, покупки, их доставку, на Ставрополье регулярно используют 49% мужчин и 51% женщин. Среди них большинство (треть) - люди в возрасте от 35 до 44 лет. Молодые люди от 18 до 20 лет реже экономят таким образом.

А вот абоненты 65 плюс (особенно женщины) стали пользоваться кешбэком чаще - их доля среди участников программы лояльности МТС увеличилась втрое.

Активнее всего ставропольцы тратят заработанные баллы в онлайн-кинотеатре KION и на пополнение баланса своего телефона. Из предложений партнеров бонусной программы абоненты чаще всего выбирают услугу обмена баллов магазина «Пятерочка» на кешбэк, покупки на Aliexpress, Ozon и M.Видео.