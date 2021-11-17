В 2021 году на Ставрополье охраняемые природные зоны увеличат на 380 гектаров

В 2021 году территорию особо охраняемых природных зон Ставропольского края расширят еще на 380 гектаров за счет появления нового заказника в Изобильненском округе. Об этом рассказал глава Минприроды Ставрополья Роман Коврыга.

- Его флора включает 530 видов растений, из которых 23 – внесены в Красную книгу Ставропольского края и 8 – в Красную Книгу РФ. Фауна территории включает 74 вида животных, 6 из которых – редкие, - сообщил о новом заказнике Коврыга.

Также полностью утвердили границы таких природных территорий как гора Острая, долина реки Кубани у станицы Барсуковской, Камыш-Бурунский пойменный лес и т.д.

Для защиты территорий организуют регулярные рейды лесничества, на нарушителей составляют протоколы. В заказниках запрещено разводить костры, мусорить, наносить ущерб растениям и т.д.