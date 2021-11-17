В Пятигорске в ДТП с иномаркой и "Газелью" пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Пятигорске в аварии с иномаркой и грузовиком пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмами, а фото с места ДТП разлетелось по соцсетям.

По данным полиции, на трассе "Пятигорск - Иноземцево" водитель "Лады Приора" вылетел на встречную полосу и врезался в "ГАЗель". Он удара грузовик перевернулся и рухнул на обочину.

В больницу попал водитель "Приоры". Второй участник аварии не пострадал.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Чечне, в котором погибли двое подростков. 17-летний парень был за рулем, не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Он и его 16-летний пассажир скончались в больнице от полученных травм.