Росприроднадзор: проверки подтвердили отсутствие аммиака в воздухе Невинномысска

Фото: сайт Росприроднадзора.

После появившихся сообщений о разгерметизации резервной цистерны с азото-аммиачной смесью на «Невинномысском Азоте» инспекторы Управления Росприроднадзора и специалисты подведомственного службе «Центра лабораторного анализа и технических измерений» оперативно провели отбор и анализ проб атмосферного воздуха в Невинномысске - это стандартная в подобных ситуациях проверка.

Результаты лабораторных исследований подтвердили отсутствие аммиака в санитарно-защитной зоне.

Ранее о том, что воздух там в норме, в своем официальном аккаунте в Инстаграме написал губернатор Ставрополья. По его поручению контрольные отборы проб в Невинномысске провела передвижная экологическая лаборатория минприроды.