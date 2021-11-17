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Общество17 ноября 2021 10:04

Росприроднадзор: проверки подтвердили отсутствие аммиака в воздухе Невинномысска

Источник:kp.ru
Фото: сайт Росприроднадзора.

Фото: сайт Росприроднадзора.

После появившихся сообщений о разгерметизации резервной цистерны с азото-аммиачной смесью на «Невинномысском Азоте» инспекторы Управления Росприроднадзора и специалисты подведомственного службе «Центра лабораторного анализа и технических измерений» оперативно провели отбор и анализ проб атмосферного воздуха в Невинномысске - это стандартная в подобных ситуациях проверка.

Результаты лабораторных исследований подтвердили отсутствие аммиака в санитарно-защитной зоне.

Ранее о том, что воздух там в норме, в своем официальном аккаунте в Инстаграме написал губернатор Ставрополья. По его поручению контрольные отборы проб в Невинномысске провела передвижная экологическая лаборатория минприроды.