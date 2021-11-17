Ставрополец отказался надеть лицевую маску в самолете и попал в руки полиции

В аэропорте Ставропольского края задержали мужчину, который отказался надевать лицевую маску в салоне самолета. Он прибыл рейсом из Москвы в Минеральные Воды.

40-летнего ставропольца попросили соблюдать масочный режим, он отказался. Когда бортпроводник повторил просьбу и сослался на законодательство, мужчина начал агрессивно себя вести. Он ругался матом, игнорировал требования.

Пилот вызвал наряд транспортной полиции, против нарушителя составили протокол за хулиганство. Теперь за повторное нарушение масочного режима его вызовут в суд.

Напомним, в Ставропольском крае действует масочный режим в общественных местах: кафе, магазинах, офисах, автобусах и самолетах.