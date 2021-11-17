Следователи Дагестана возбудили уголовное дело после отравления ребенка лидокаином

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после смерти ребенка от передозировки лидокаином в Бабаюртовском районе. Двоих детей лечили дома от ангины и бронхита, педиатр прописал антибиотики.

Полиция начала расследование и завела уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала об инциденте. После назначения лечения от педиатра семья с заболевшими сыновьями переехала к бабушке с дедушкой в Бабаюртовский район. В больницу по месту пребывания обращаться не стали, а уколы ставили малышам, следуя ранее полученным указаниям врача. На пятый день лечения взрослые неправильно рассчитали дозу анестетика и мальчики получили медикаментозное отравление.

Один из них не пережил интоксикацию.