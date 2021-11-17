На Ставрополье закрыли авиационный клуб за предоставление опасных услуг

Следственный комитет России приостановил работу авиационного спортивного клуба Ставропольского края и возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"

По данным следователей, глава клуба создавал условия, в которых могла произойти трагедия.

- Подозреваемый приобрел основные парашюты системы "Д-6 серии 4", бывшие в употреблении, имеющие конструктивные нарушения, а также нанесенные кустарным образом идентификационные номера, в ввиду чего невозможно установить дату их производства и определить пригодность к эксплуатации, что представляет реальную угрозу при использовании для жизни и здоровья граждан, - сказано в сообщении федерального ведомства.

Известно, что мужчина брал 3300 рублей за один прыжок, зная, что в любой момент парашют может не раскрыться. Его клиентами также были несовершеннолетние.

Сейчас продолжается расследование.