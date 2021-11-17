Знаменитый паркурщик со Ставрополья стал экспертом при Госдуме России

Пресс-служба общественной организации «OFFBEATS»

Известный паркурщик, бывший депутат Ставропольской городской думы Валентин Работенко вошел в экспертный совет комитета молодежно полики Госдумы России. Он будет давать оценку новым идеям и ходу реализации различных молодежных проектов.

- Я знаю изнутри, что такое Улицы, их культуру и уникальный спорт. Мне интересно формировать программы и проекты, которые помогут создать прозрачные социальные лестницы для ребят из дворов, которые не верят, что в нашей стране можно пробиться без связей, - рассказал Работенко.

В 2011 году он создал организацию, которая ратовала за внедрение новых способов воспитания молодежи и развитие уличной культуры. Он провел множество тематических фестивалей и стал популярной личность в Ставропольском крае.

В числе мероприятий - "Тур уличных культур", "За Гранью", "Неделя улиц".