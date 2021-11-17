Прокуратура Ставрополья проверит семью, где в пожаре умер годовалый ребенок

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в Туркменском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

16 ноября 2021 года в доме в селе Казгулак произошло возгорание, в результате которого погиб годовалый ребенок. Причины трагедии устанавливаются.

- По данному факту прокуратурой Туркменского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а также будет установлено, состояла ли семья на профилактическом учете, и осуществлялась ли деятельность органов системы профилактики в отношении данной семьи. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.