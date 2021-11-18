Вклады в банке Уралсиб стали еще выгоднее, особенно – для новых клиентов.

Изменения в пользу вкладчиков были внесены в такие популярные продукты, как «Удачный старт» и накопительный счет «Первый». Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно стать обладателем пакетов услуг «Прайвет», «Premium» и «Premium Sport». Открытие счета и вклада уже сейчас доступно новым и «неактивным» клиентам (тем, кто в последние пять лет не открывал кредиты, дебетовые карты в Уралсиб, не проводил финансовые операции, а размещенные в банке суммы не превышали 100 тысяч рублей).

Вклад «Удачный старт» предполагает внесение суммы от двух миллионов рублей на срок от полугода до трех лет с выплатой процентов от 6,5 до 8,5 годовых соответственно.

Владельцы накопительного счета «Первый» будут получать до 7 процентов при остатке от 1 млн рублей, менее 1 млн – 3%, более 50 млн – тоже 3%.

Максимально полную информацию по условиям вкладов и накопительных счетов, как открыть, правильно использовать, что для этого необходимо - можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях у специалистов банка или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).