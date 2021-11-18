Уралсиб приглашает всех желающих принять участие в бесплатном вебинаре на тему «удаленки».

Университет бизнеса Уралсиб и преподаватель Александра Акимова (руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры») ждут всех, кого интересуют новые правила и нюансы дистанционной работы. Как исполнителей, так и работодателей. 23 ноября 2021 года в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатно, но предварительная регистрация обязательна по ссылке.

Новые реалии диктуют новые правила, и, возможно, эти ограничения - надолго. Как обеим сторонам приспособиться и наладить эффективный взаимный процесс. Как контролировать сотрудников на расстоянии и правильно распоряжаться их рабочим временем. Как правильно вести документооборот и решать конфликтные ситуации, увольнять и брать на работу в четком соответствии с законодательством.

На эти и многие другие вопросы ответят специалисты по кадрам и праву. Длительность обучающего вебинара – 1 час, это прямой эфир, предполагающий разбор ситуаций и ответы на вопросы. Каждому зарегистрированному участнику по почте высылается ссылка на трансляцию. Посмотреть записи других вебинаров вы можете в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.