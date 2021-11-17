Виновница массового ДТП в Ставрополе получила условный срок

Промышленный районный суд Ставрополя закончил рассмотрение дела в отношении женщины, устроившей массовое ДТП на улице Доваторцев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

30 июля 2021 года на улице Доваторцев женщина из-за превышения скорости не справилась с управлением и столкнулась со скутером. Затем, двигаясь по инерции, водитель задела еще четыре машины и сбила переходившего дорогу пешехода. В результате человек скончался на месте. Скутерист потерял часть ноги. Против виновницы ДТП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя В. признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба судов Ставрополья.