Замгенпрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об обналичивании денег на Кавказе

Андрей Кикоть. Фото: Генпрокуратура РФ

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против шести уроженцев Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Об этом сообщает прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По данным следствия, в период с 2014 года по 2019 год мужчины помогали бизнесменам и предприятиям из Северного Кавказа проводить незаконные банковские операции. В итоге заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций и нарушали порядок безналичных расчетов. Группа от обналичивания средств заработала около 172 млн рублей.

- Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц, - сказано в сообщении.

Мужчин обвиняли в нарушении трех статей УК РФ: "Незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконное образование юридического лица". Расследованием дела занималось ГУ МВД России по СКФО. Материалы направлены в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.