От коронавируса умер бывший министр культуры Ставрополья Александр Марков

В возрасте 74 лет скончался бывший министр культуры Ставропольского края Александр Марков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- Преданный своему делу он пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением коллег и студентов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам, - сказано в сообщении.

Информированный источник "КП-Ставрополь" сообщил, что причиной смерти музыканта и политика стали последствия коронавируса.

Марков первое музыкальное образование получил Ставропольском краевом музыкальном училище в 1967 году. Через несколько лет он окончил Саратовскую государственную консерваторию. Затем вернулся на малую родину.

В течение 12 лет он работал заместителем директора по учебной работе в Ставропольском музыкальном училище. Позже его избрали директором учреждения. В 1997 году Марков стал начальником управления культуры Ставропольского края, а в 1998 году, после реорганизации ведомства, возглавил министерство культуры. В должности мужчина пробыл до 2001 года.