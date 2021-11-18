522 новых случая коронавируса выявили на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 522 человека. Общее число инфицированных составило 106669 граждан, выздоровели 81381 и скончались 4772 человека.

- Из-под медицинского наблюдения выписано 468 человек. А за все время – более 81 тысячи выздоровевших. К сожалению, есть новые летальные случаи на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Также за сутки не смогли пережить болезнь 45 человек, летальность остается на прежнем уровне.

Напомним, ранее прирост заболевших не превышал 517 человек к сутки. Ставрополье снова поставило антирекорд.