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Здоровье18 ноября 2021 5:25

Почти 4 тысячи человек привились от COVID-19 за сутки на Ставрополье

За прошедший день выявили 522 новых случая коронавирусной инфекции
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за сутки первым компонентом вакцины привились 3943 человека, общее число иммунизированных перевалило за 965 тысяч граждан. Обь этом рассказал губернатор края Владимир Владимиром.

- Из-под медицинского наблюдения выписано 468 человек. А за все время - более 81 тысячи выздоровевших. К сожалению, есть новые летальные случаи на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся. Прививочная кампания от COVID-19 продолжается, - написал Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на 18 ноября на Ставрополье коронавирусом заразились 522 человека, из больниц выписались 468, скончались 45.