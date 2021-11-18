«Россети» готовы к надежной работе в холода на 100%

Мероприятия для подготовки электрических сетей Группы «Россети» к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%.

Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021 - 2022 годов под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

- Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы «Россети» - обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода, - отметил Андрей Рюмин.

«Россети Северный Кавказ» также получили подтверждение готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации. Ключевые задачи производственных программ 2021 года - качественная и своевременная подготовка оборудования, повышение квалификации оперативного и эксплуатационного персонала, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов - выполнены в соответствии с графиком, превышением плановых показателей по ряду ключевых мероприятий и с учётом всех санитарных норм и правил.

В текущем году «Россети Северный Кавказ» направили более 2,7 млрд рублей на плановый ремонт и обслуживание энергетических объектов (на 9 % больше прошлого года). Объем финансирования распределён по регионам СКФО в зависимости от территории обслуживания и объёма отраслевых задач.

Среди ключевых мероприятий в регионах СКФО - капитальный ремонт почти 700 км сетей высокого напряжения (35 кВ и выше). Отремонтировано более 2,4 тыс. км. воздушных линий 0,4-20 кВ, 40 силовых трансформаторов и более 2,3 тыс. коммутационных аппаратов. На более 4 тыс. трансформаторных подстанциях (ТП) и 935 трансформаторах проведены все необходимые регламентные работы. В работах задействована необходимая спецтехника.

Над повышением надежности энергоснабжения жителей СКФО трудятся наши профессиональные коллеги: более 2,4 тыс. энергетиков в составе 597 бригад. В результате повышена надежность и качество электроснабжения нескольких миллионов жителей СКФО, сотен крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.

Одновременно с ремонтом оборудования на всей территории ответственности «Россети Северный Кавказ» прошли противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой. Сформирован аварийный запас оборудования и материалов.