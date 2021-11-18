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Общество18 ноября 2021 6:53

В Ставрополе в 1,5 тысячи мест провели рейды по соблюдению масочного режима

Проверка заняла две недели
Евгений КВИТКО
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В Ставропольском крае продолжают действовать ограничительные меры

В Ставропольском крае продолжают действовать ограничительные меры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе проходят проверки общественных мест на предмет соблюдения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. С конца октября рейды прошли в 1,5 тысячи мест.

В их числе учреждения культуры, спорта, общественный транспорт, общепиты и т.д. Составили 26 протоколов за нарушение антиковидных мер, провели 1,3 тысячи бесед о том, почему важно соблюдать масочный режим.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки в Ставропольском крае заразились 522 человека, 45 - скончались. Почти все ковид-койки заняты.