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Здоровье18 ноября 2021 7:00

Поставки кислорода из Москвы на Ставрополье увеличат на 100 тонн

Из-за увеличения количества зараженных коронавирусом больницам остро нужен медицинский кислород
Евгений КВИТКО
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел переговоры с московским поставщиком медицинского кислорода. Главным вопросом стало увеличение партий газа для ставропольских больниц.

- Договорились о том, что они уже в ближайшее время будут увеличены, как минимум, на 100 тонн. Наметили новые шаги для развития сотрудничества. Продолжаем работу, - заявил глава региона.

Напомним, ежедневно на Ставрополье выявляют более 500 случаев коронавирусной инфекции. Менее 14% ковид-коек остаются свободными. В больницах нуждаются в кислороде, который как производят на территории региона, так и закупают из других областей и республик.

За сутки от коронавируса скончались 45 человек.