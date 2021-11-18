Ставропольчанка вложила 7 млн в криптовалюту и нарвалась на мошенников

В Ставропольском крае 46-летняя женщина перевела больше 7 миллионов рублей мошеннику, который предложил ей инвестировать в криптовалюту. Он представился брокером.

- Всего ставропольчанка перевела 7,3 миллиона рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - рассказали в МВД.

Уже завели уголовное дело по статье "мошенничество", полиция личность преступника установит. Отметим, что ведомство часто проводит профилактические беседы людьми, подверженными риску оказаться жертвами мошенников.

Это не единственная история: ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который перевел 4 миллиона рублей своему другу для строительства дома на побережье Черного моря. Однако строительство так и не началось, а деньги ушли мужчине "в карман".